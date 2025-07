TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 8 s

L'actualité sportive : 3e journée décisive de la CAN féminine

Par TV5MONDE LISE-LAURE ETIA

Lise-Laure Etia commence par du football et la CAN féminine 2025 qui entre dans sa 3e journée décisive, avec notamment Maroc-Sénégal et Zambie-RDC. Tandis que la finale PSG-Chelsea de la Coupe du monde des clubs alimente les débats sur le Ballon d'Or.