L'artiste béninois Charly d'Almeida expose à Paris

L'artiste béninois Charlie Dalméda présente ses "Archives Mouvementées" à la Galerie Robert Valois à Paris jusqu'au 28 juin. L'exposition explore les thèmes de la mémoire, de la résilience et de la spiritualité à travers des sculptures réalisées en métal recyclé. Dalméda, peintre et sculpteur autodidacte, nous invite à découvrir un dialogue fascinant entre l'énergie du vaudou et l'histoire contemporaine de l'Afrique.