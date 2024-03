TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le canal de Suez déserté, quelles conséquences économiques ?

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR, DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Avec la multiplication des attaques des rebelles houthis en mer Rouge, le trafic maritime sur le canal de Suez est en chute libre. Les répercussions pour l'Égypte et sur le plan international sont importantes. Slimane Zeghidour, éditorialiste à TV5MONDE, et Michel Ruimy, économiste, professeur à Sciences Po et à l'ESCP, nous apportent leur éclairage sur le sujet.