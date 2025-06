TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le groupe paramilitaire russe Wagner se retire du Mali

Par TV5MONDE SERGE DANIEL

Les mercenaires se retirent et revendiquent avoir accompli leur mission après plus de trois ans de présence non officiellement reconnue par Bamako. Les explications de notre correspondant au Sahel, Serge Daniel.