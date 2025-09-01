"Le peuple mérite de comprendre": au Sénégal, ils réclament justice pour les victimes des répressions de 2021-2024

Au Sénégal, des centaines de manifestants ont exigé ce dimanche 31 août que justice soit rendue pour les victimes des répressions entre 2021 et 2024, qui auraient fait au moins 65 morts. Une promesse de campagne du parti politique Pastef, au pouvoir depuis 18 mois.

Dix-huit mois et aucune justice n’a encore été rendue. Pour ces manifestants réunis à Dakar, l'attente est trop longue et ne répond pas aux engagements pris par les dirigeants du pays, élus en avril 2024.

"La justice est rendue au nom du peuple", clame un manifestant à TV5MONDE. "C'est ce peuple qui est descendu dans la rue pour réclamer justice, car les choses traînent trop", s’indigne-t-il. "Dix-huit mois! Alors qu'il y a eu plus de 80 morts, pour nous, c’est inadmissible que rien n’ait encore bougé."

"Honorer le peuple"

Plus loin dans le cortège, une manifestante porte encore les cicatrices des répressions passées: "Ces dernières années, pour libérer ce peuple, beaucoup de sang a coulé. Beaucoup de nos camarades sont tombés", se souvient-elle. Si elle manifeste aujourd’hui dans les rues de Dakar, c’est pour réclamer justice et "honorer le peuple".

Cette mobilisation est principalement soutenue par le parti au pouvoir, le Pastef d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Selon les chiffres communiqués par le parti, plus de 80 personnes auraient perdu la vie entre 2021 et 2024. Du côté de la société civile, le bilan avoisine plutôt de 65 morts, mais la justice doit encore trancher.

Si d’autres ont échappé à la mort, ils gardent des séquelles des répressions, comme Pape Abdoulaye Touré. Ce Sénégalais qui a été détenu pendant huit mois, a déposé plainte en septembre 2024. Il affirme avoir adressé plusieurs lettres au ministère de la Justice, restées sans réponse. "Aucun acte n’a été posé, aucune victime n’a été auditionnée", déplore-t-il.

"Le peuple sénégalais mérite de comprendre"

Face à la lenteur de l'appareil judiciaire, les manifestants s’impatientent: "Le peuple sénégalais mérite de comprendre et de savoir qui étaient ces milices mobilisées par le gouvernement de Macky Sall. Qui étaient ces forces de défense et de sécurité qui recevaient l’ordre de tuer?", questionne un autre participant.

Des questions toujours en suspens, alors que les regards se tournent vers le ministre de la Justice, qui a tenté lundi, devant les députés sénégalais, de justifier la lenteur du processus par la complexité du dossier.

Pourtant, Seydi Gassama, directeur de la section sénégalaise d’Amnesty International, affirme que les victimes disposent toutes de témoignages oculaires ou de preuves vidéo, permettant d'accélerer l'instruction.