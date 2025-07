TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 9 s

Le rap de Lady Bantou

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

À la croisée du hip-hop et du militantisme, notre invitée la chanteuse camerounaise Lady Bantu signe son grand retour ce jeudi 17 juillet à La Bellevilloise à Paris. Après 7 ans d'absence, et un exil en France pour sa chanson "C la faute à pa'a Biya? ".