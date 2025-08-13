Chargement du lecteur...
4 min 46 s
Partager

Le rappeur congolais Makhalba Malecheck en concert à Paris

Le
13 Aoû. 2025 à 05h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
NAMOURI DOSSO
Nous recevons Makhalba Malecheck, rappeur congolais indépendant. Il se produira pour la première fois dans la capitale française vendredi.
Afrique
CONGO-BRAZZAVILLE
La musique sur TV5MONDE

La musique sur TV5MONDE

International

La leçon de piano et l'invitation à la rêverie dans l'ère élisabéthaine

Culture

Musique : Rhema Cèdre, la voix du djanadubstep

jtchapter: Musique : le nouveau "Diamant noir" du rap francophone
Juste Shani, vers les étoiles !

Le nouveau "Diamant noir" du rap francophone

Culture

La musique peut-elle changer le monde ?

création féminine et matriimoine

Musique au féminin, sixième édition du Festival Rosa Bonheur

À la une

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

Afrique

Garde à vue pour l'ex-Premier ministre civil du régime militaire malien, Choguel Kokalla Maïga

International

Nouvelle-Calédonie : le FLNKS rejette officiellement l'accord de Bougival

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Ukraine: les Européens tentent de peser sur Trump avant sa rencontre avec Poutine

International

Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran

International

L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar