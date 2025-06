TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 47 s

Le Rwanda se retire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Après la prolongation d'un an de la Guinée Équatoriale à la tête de l'organisation, les autorités de Kigali ont manifesté leur mécontentement et annoncé leur retrait. Une décision prise dans le contexte du conflit à l'est de la RD Congo. L'analyse de notre journaliste Lola Collombat.