Le Rwanda suspend l'aide au développement belge

Par TV5MONDE

Le Rwanda a annoncé mardi 18 février la suspension des programmes d'aide au développement belges dans le pays, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris fait et cause pour Kinshasa et contre lui dans le conflit en cours dans l'est de la RDC.