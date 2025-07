TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le Soudan, en manque d'eau et d'électricité

Par TV5MONDE Simon Rodier SIMON RODIER

À cause de la guerre, certains fermiers soudanais n'ont plus les moyens de bien irriguer leurs cultures. Les pompes à eau ne sont plus alimentées en électricité. Par conséquent, les terres sont sèches et beaucoup de récoltes sont perdues.