Le Soudan face à "la plus grosse crise humanitaire au monde"

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Après seize mois de guerre, le pays est en proie à l'une des plus graves crises humanitaires de la planète. Un tiers des blessés du conflit entre les généraux sont des femmes et des enfants de moins de dix ans. Stéphane Doyon, responsable des opérations d'urgence dans le pays pour Médecins sans frontières (MSF), donne des précisions sur les conditions de vie "catastrophiques" sur le terrain. "L'économie est dévastée, 70 % des structures médicales ne fonctionnent plus."