"Le système Bongo, c'est une mafia": Brice Laccruche Alihanga de retour à la politique après sa détention au Gabon

Il était un des hommes forts du président Ali Bongo, avant de connaitre la prison mais aussi la maladie. Il est désormais aux côtés du président Brice Oligui Nguema au sein de l'Union Démocratique des Bâtisseurs. Entretien sur TV5Monde avec Brice Laccruche Alihanga, à quatre semaines des élections législatives et locales au Gabon.

Dans le paysage politique gabonais, son nom revient à la surface. Ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Laccruche Alihanga a été une figure centrale du pouvoir avant de tomber en disgrâce. Il a été condamné pour détournement de fonds publics.

Après avoir purgé une peine de prison et lutté contre la maladie, il revient aujourd'hui sur le devant de la scène, à quelques semaines des élections législatives et locales.

Vous avez devant vous un homme qui revient de loin. Je vivais dans une cellule de 6m², sans promenade sans sortie. Je n'arrivais pas à distinguer le jour de la nuit. Brice Laccruche Alihanga - membre du conseil stratégique de l'UDB

Un retour marqué par l'adversité

Brice Laccruche Alihanga a vécu une descente aux enfers. Incarcéré pendant quatre ans dans des conditions difficiles. Il a perdu 40 kilos et a été diagnostiqué d'un cancer au terme de sa détention. Malgré ces épreuves, il est déterminé à reprendre un rôle actif dans la vie politique gabonaise.

Son retour est marqué par une volonté de dénoncer ceux qu'il considère comme ses bourreaux, toujours en liberté. Il les accuse aujourd'hui, de se victimiser.

Bien qu'il ne soit pas encore totalement de retour dans la vie politique, Brice Laccruche Alihanga occupe désormais le poste de conseiller stratégique pour l'Union démocratique des bâtisseurs au cœur du parti du président Brice Oligui Nguema. Ce parti est selon lui, une véritable alternative au système en place depuis 60 ans.

Le président de transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'adresse à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, jeudi 26 septembre 2024, au siège de l'ONU. AP Photo/Frank Franklin II

Alihanga, fort de son expérience et de son engagement social, espère contribuer à ce changement.

Un passé difficile

Ancien bras droit d'Ali Bongo, Brice Laccruche Alihanga reconnaît avoir fait partie d'un système qu'il qualifie de "mafia" ou de "cartel". Il admet avoir tenté de changer les choses de l'intérieur, mais se heurtant à des obstacles insurmontables, il a fini par tout perdre, y compris sa santé. Aujourd'hui, il veut tirer les leçons du passé pour éviter les erreurs futures.

Je vois la dynastie monarchique se perpétuer. Je vois tout cela devant mes yeux et à ce moment là, je dis non et je signe mon arrêt de mort. Brice Laccruche Alihanga

Perspectives d'avenir

Malgré les défis, Brice Laccruche Alihanga reste optimiste quant à l'avenir du Gabon. Il soutient l'idée d'une commission "Vérité, Justice et Réconciliation" pour panser les blessures du pays, fracturé par des élections contestées et des tensions politiques. Il appelle à laisser la justice suivre son cours et à responsabiliser chacun pour ses actes.

Son sur la scène politique gabonaise est un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Alors que le pays se prépare pour de nouvelles élections, son engagement pourrait bien jouer un rôle clé dans le renouveau politique attendu.