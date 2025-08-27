"Le tribunal a agi comme le juge naturel des droits": bras de fer au Mali après la dissolution des partis politiques

Au Mali, un bras de fer institutionnel oppose les partis politiques dissous au pouvoir militaire, depuis que le tribunal de grande instance de Bamako a jugé recevable une plainte contre leur dissolution. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre malien de la Justice, décrypte cette décision pour TV5MONDE.

C'est un affrontement judiciaire majeur qui se tient actuellement au Mali. Une lutte, qui pourrait redéfinir le paysage politique du pays. Le 13 mai dernier, les autorités dirigée par le général Assimi Goïta ont ordonné la dissolution des formations politiques et des organisations à caractère politique dans le pays. Une décision qui a suscité une vive controverse.

"Anormal qu'un chef de l’État puisse anéantir la vie politique"

Mais le tribunal de grande instance de Bamako a ordonné ce lundi 25 août "la transmission de la procédure à la Cour constitutionnelle via la Cour suprême", jugé recevable une plainte contre cette dissolution. Ce renvoi "devant la Cour constitutionnelle constitue une opportunité historique pour cette juridiction de réaffirmer son rôle", elle devra "dire, en droit, si un pouvoir peut, par décret contre des dispositions constitutionnelles, suspendre les droits politiques les plus essentiels", ont alors souligné les avocats des partis dissous.

Les autorités ont justifié la dissolution des partis par une nécessité de les rationaliser, dans un pays où environ 300 formations politiques ont été recensées. Fin avril, une concertation nationale organisée par la junte avait préconisé la dissolution des partis et le durcissement des conditions pour en créer.

Elle avait également proposé la proclamation cette année, sans élection, du général Assimi Goïta comme président pour un mandat de cinq ans renouvelable, alors que les militaires ont manqué en mars 2024 à leur engagement de céder la place à des civils élus.

Un certain nombre de citoyens se sont plaints auprès du juge, affirmant qu'il était tout à fait anormal qu'un chef de l’État puisse anéantir la vie politique et empêcher l'accès à la vie politique de 22 millions de Maliens. Maître Mamadou Ismaila Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice au Mali

La décision du tribunal de grande instance de Bamako a été perçue comme un acte de défense des droits et libertés fondamentaux. Selon Maître Mamadou Ismaila Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice au Mali, le tribunal a agi en tant que "juge naturel des droits et des libertés". En acceptant d'examiner la plainte, le tribunal a reconnu l'importance de protéger la vie publique et politique des citoyens maliens contre des décrets jugés liberticides.

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le lieutenant-colonel Assimi Goita, au centre, assiste à un défilé militaire à l'occasion de la fête de l'indépendance à Bamako, au Mali. AP Photo, File

Bien que la décision du tribunal ne suspende pas immédiatement le décret présidentiel, elle ouvre la voie à une possible annulation. Pour les partis politiques concernés, c'est une lueur d'espoir. Le décret en question a été critiqué pour avoir violé des principes fondamentaux tels que la souveraineté populaire et la liberté d'expression: des droits pourtant garantis par les constitutions maliennes de 1992 et 2023.

La Cour constitutionnelle, la clé de voute?

La Cour constitutionnelle du Mali est l'épicentre de cette affaire. Elle est la seule institution habilitée à statuer sur la conformité des décrets avec la Constitution. Selon Maître Konaté, la Cour doit faire preuve d'indépendance et de responsabilité en décidant si ces décrets violent les dispositions constitutionnelles: "Il y a une violation flagrante du principe de la souveraineté, du principe de participation à la vie publique, des libertés d'opinions et d'expressions".

La décision de la Cour sera scrutée de près par les acteurs politiques et pourrait renforcer ou affaiblir la perception de son indépendance. Cette affaire pourrait cependant marquer l'émergence d'une forme de résistance institutionnelle au Mali. La justice, en tant que contre-pouvoir, joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre démocratique. La décision du tribunal de Bamako, bien qu'inattendue par certains, est un rappel de l'importance de l'application impartiale du droit.