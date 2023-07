TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 11 s

Les avocats kenyans prennent la route de la Chine

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Le Kenya est le plus grand exportateur d'avocats du continent, devant l'Afrique du Sud. Avec une demande mondiale qui a explosé, ce nouvel or vert kenyan prend de plus en plus la direction... de la Chine.