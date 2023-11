TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Les inondations meurtrière en Somalie

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Les inondations ont fait au moins 31 morts et 500 000 déplacés. Les conséquences sont d'autant plus graves que le pays était déjà en proie à de grande difficultés en matière d'accès à la nourriture et aux soins.