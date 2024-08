TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 35 s

Les pourparlers sur la guerre au Soudan se poursuivent à Genève

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

La guerre des généraux au Soudan a déjà provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes et provoqué le déplacement de plus de 10 millions de Soudanais, selon les Nations unies. Plus de 16 mois après le début du conflit, nous faisons le point sur la situation avec notre invité : le chercheur soudanais Suliman Baldo, fondateur du centre de réflexions Sudan Policy and Transparency Tracker.