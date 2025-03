TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Les valeurs de la francophonie à travers le sport

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

On s'intéresse au Réseau international francophone pour le sport, le RIFS, né il y a 72 mois. Quels sont les liens entre la langue française, la jeunesse et les valeurs du sport ? Réponse avec Justin Anzian, fondateur et président du RIFS