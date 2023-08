Libye : Fati et Marie, les visages du drame des migrants

En Afrique du Nord, le drame des migrants a pris leur visage. Celui de Fati et Marie. Une mère et une fille mortes de soif dans le désert, entre la Tunisie et la Libye. Pato était l'époux de Fati et le père de Marie. Ils ont été séparés et lui a survécu.