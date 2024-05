TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 47 s

Libye : la lente reconstruction de Derna

Par TV5MONDE LUC OERTHEL

En septembre dernier, la ville de Derna a été détruite par des inondations qui avaient fait des milliers de morts et plus de 40 000 déplacés. Le réchauffement climatique avait alors été mis en cause. L'heure est maintenant à la reconstruction.