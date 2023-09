TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 21 s

Libye : le traumatisme de la population après les graves inondations

Par TV5MONDE OUMY DIALLO

Plus de 3.300 morts selon les autorités locales et 43.000 personnes disparues selon les Nations unies. La ville de Derna (es) tente toujours de retrouver les milliers de disparus après les ravages de la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi. Les rescapés, traumatisés, sont pris en charge par un centre médical à Benghazi.