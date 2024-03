TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 48 s

Libye : quelles responsabilités dans les innondations de Derna ?

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Six mois après la catastrophe de Derna qui a couté la vie à plus de 4 000 personnes, Amnesty International appelle à une enquête. .Jalal Harchaoui, spécialiste de la Libye et chercheur associé au Royal United Services Institute de Londres est l'invité du Journal Afrique.