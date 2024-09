Libye : un an après les inondations, Derna au centre des appétits

Il y a un an, de violentes inondations semaient mort et dévastation à Derna dans l'est de la Libye. Et selon des experts, sa rapide reconstruction s'est transformée en mine d'or pour le puissant clan de Khalifa Haftar et un moyen d'étendre son emprise sur le pays.