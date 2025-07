À Madagascar, 28 morts : botulisme ou empoisonnement ? La version gouvernementale contestée

14 juin, commune d' Ambohimalaza à Madagascar. Ce soir-là, Fenohasina fête ses vingt ans, entourée de ses amis. La fête bat son plein, une attention particulière est mise sur le buffet, achalandé de nems, salades, charcuteries, viandes. En pleine soirée, un homme s'effondre subitement, mort.

Le cauchemar ne s'arrête pas là. Le lendemain, plusieurs invités sont hospitalisés. En l'espace de trois semaines, 28 personnes, toutes présentes à la fête, succombent. Le premier coupable suspecté : le botulisme, une maladie grave déclenchée par de puissantes neurotoxines présentes dans des aliments contaminés.

Beaucoup de questions, peu de réponses

Les symptômes des victimes concordent. Toutes se plaignaient de nausées, de vision trouble, de détresse respiratoire : des symptômes typiques de la bactérie alimentaire mortelle.

Sabine, une mère endeuillée, a perdu son fils de 22 ans sans explication claire.

"Le ministre de la Santé a dit qu'on avait "envoyé du contenu gastrique et des vomissements à l'étranger. Quand on aura le résultat, on aura l'antidote." Pourquoi on ne nous dit rien , ont-ils quelque chose à cacher ? " raconte-t-elle.

Trois semaines plus tard, le verdict tombe. Les autorités ne parlent pas de botulisme, mais d'une substance dangereuse dont elles ne précisent pas le nom.

“Il y a la présence d’une substance très puissante et dangereuse présente dans le corps de ces victimes, ce qui renforce l’hypothèse que c’est vraiment un empoisonnement qui a lieu dans cette affaire”, déclare dans une vidéo diffusée par le gouvernement Narindra Navalona Rakotoniaina, Procureure de la République au Tribunal de Première Instance d'Antananarivo.

Un laboratoire strasbourgeois

TV5MONDE a retrouvé le laboratoire dont le gouvernement tait le nom.

Il s’agit de l’Institut de Médecine Légale de Strasbourg, une structure qui n’a pas la capacité de détecter le botulisme. D’après une source médicale française, les échantillons ont été prélevés sur une seule victime, dont le nom n’a pas été communiqué au laboratoire.

l’Institut de Médecine Légale de Strasbourg

D'autre part, les résultats n'ont pas permis d’identifier la substance mortelle. Sans prélèvements supplémentaires, aucune conclusion n’est donc possible.

Voilà qui contredit toutes les déclarations des autorités. Contactés, les Ministre de la Santé et de la Justice n’ont pas répondu.