Madagascar : corruption au sein de la compagnie d'eau et d'électricité

Par TV5MONDE GAELLE BORGIA

Nouveau scandale de détournement de fonds publics à Madagascar. Alors que la grande île subit de fréquentes coupures de courant et d'eau, des membres du Conseil d'administration de la Jirama, compagnie nationale d'eau et d'électricité malgache, sont accusés d'avoir détourné plus de deux millions d'euros en surfacturant des groupes électrogènes via une société écran.