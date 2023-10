Madagascar : en 2018, les résultats du second tour de la présidentielle contestés [LeMémo]

Le premier tour de l'élection présidentielle 2023 à Madagascar est désormais prévue le 16 novembre, après un report d'une semaine suite à la blessure d'un candidat lors d'une manifestation. Depuis plusieurs jours, le collectif des onze candidats de l'opposition malgache est en tête des manifestations populaires dans la capitale Antananarivo afin d'obtenir l'invalidation de la candidature du président sortant Andry Rajoelina, autorisée par la Haute Cour constitutionnelle. Retour en 2018, où l'élection de Rajoelina au second tour était déjà contestée. Les accusations de fraudes massives en sa faveur et de corruption de la CENI rassemblaient les partisans de l'opposant Marc Ravalomanana sur la Place du 13 Mai. Reportage TV5MONDE de Gaëlle Borgia et Philippe Randrianarimanana.