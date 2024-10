TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Madagascar : innovation dans un jeu 3D inspiré des légendes malgaches

Par TV5MONDE

Dina Valisoa a passé deux ans à développer un jeu d'action-aventure en 3D inspiré des légendes malgaches, les Kalanoro. Sans formation spécifique et avec des moyens limités, elle et son mari ont travaillé jour et nuit dans leur garage, avec l'appui de la Ony House, une organisation fondée par le rappeur Orelsan et sa femme pour soutenir les artistes malgaches.