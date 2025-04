À Madagascar, le village d'Akamasoa fondé par le père Pedro se souvient de la visite du pape François

Il y a cinq ans, les rues pavées du village d'Akamasoa à Madagascar ont été honorées par la visite du pape François. À bord de sa "papamobile", le Saint-Père a parcouru cette cité fondée par le père Pedro. Il a transformé l'ancien bidonville autrefois érigé sur un amas d'ordures en un havre de paix pour 25 000 habitants.

Un pape proche des gens

Akamasoa, qui signifie "le bon ami", est aujourd'hui un symbole d'espoir et de renouveau. Le père Pedro a réussi à arracher 21 000 enfants de la rue et de la décharge, leur offrant un avenir meilleur. La visite du pape François a marqué à jamais les esprits des habitants, qui se souviennent de sa présence bienveillante et de son engagement envers les plus démunis.

Il est connu pour sa proximité avec les pauvres, les prisonniers et les personnes âgées souvent oubliées par le progrès. Sa visite à Akamasoa a été un moment fort, non seulement pour les habitants, mais aussi pour le monde entier. Discrètement, il a continué à soutenir l'association Akamasoa, notamment pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les subventions se faisaient rares.

Un message d'espoir pour la jeunesse

Lors de sa visite, le pape François a délivré un message puissant aux jeunes d'Akamasoa : "Vous ne devriez jamais perdre espoir, car le pape François sème la paix et l'espoir." Ces mots résonnent encore aujourd'hui, rappelant à chacun l'importance de l'espoir et de la solidarité.

Pour les résidents d'Akamasoa, le passage du pape François a laissé une empreinte indélébile. Son humilité et son message continuent d'inspirer et de guider la communauté. Le pape François a non seulement fait l'histoire, mais il a aussi laissé une partie de son âme et de son esprit avec les habitants d'Akamasoa.