TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 38 s

Madagascar : les Baréas accueillis en héros

Par TV5MONDE GAELLE BORGIA

Les Baréas de Madagascar, sacrés vice-champions d'Afrique de football, ont bénéficié d'un accueil triomphal à leur retour. Cette performance historique soulève la question de son impact futur sur la carrière des joueurs malgaches.