Madagascar : les Baréas accueillis en héros

01 Sep. 2025 à 19h15 (TU)
TV5MONDE
GAELLE BORGIA
Les Baréas de Madagascar, sacrés vice-champions d'Afrique de football, ont bénéficié d'un accueil triomphal à leur retour. Cette performance historique soulève la question de son impact futur sur la carrière des joueurs malgaches.
