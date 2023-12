Mali, Burkina Faso et Niger renforcent leur Alliance des États du Sahel

Pour la souveraineté et pour célébrer le départ des troupes français, Choguel Maïga et Apollinaire Kyélèm de Tambéla ont poursuivi leur visite. Les premiers ministres malien et burkinabè ont rencontré dans la journée le chef du régime militaire nigérien : le général Abdourahamane Tiani.