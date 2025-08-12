Mali: ce que l'on sait sur les arrestations de dizaines de militaires, dont deux généraux

Jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas fourni de preuves concrètes concernant un éventuel complot, et aucun communiqué officiel n'a été publié. Les précisions de Serge Daniel, correspondant de TV5MONDE dans la région du Sahel.

Dans un contexte de tensions croissantes au Mali, les autorités maliennes ont procédé depuis plusieurs jours à "au moins une vingtaine d'arrestations" de militaires soupçonnés de vouloir renverser la junte. L'Agence France-Presse (AFP) avance le chiffre de 55 arrestations mais aucun communiqué officiel n'a été publié.

Notre correspondant Serge Daniel a expliqué sur TV5MONDE que ces arrestations touchent divers corps de l'armée, y compris l'armée de l'air, l'armée de terre ou encore la garde nationale, une composante clé de l'armée malienne.

Le patron de la garde nationale n'est autre que le Ministre de la Défense, Sadio Camara, lui-même ancien membre et membre important de la junte militaire. Il n'est pas inquiété, pour le moment, par ces arrestations.

Le général Abass Dembélé parmi les interpellés

Deux figures arrêtées se distinguent par leur importance : une femme générale dont le nom n'a pas été communiqué. Il pourrait s'agir d'une des rares femmes à occuper un poste de haut gradé au Mali, Nema Sagara, générale de brigade à l'Etat-major de l'armée de l'Air.

Le général Abass Dembélé, ancien gouverneur de région et très apprécié par les troupes, figurerait également parmi cette liste. "Des militaires sont venus tôt ce matin (dimanche) pour arrêter le général Abass Dembélé à Kati (en banlieue de Bamako). On ne lui a pas dit pourquoi il est arrêté", a raconté un proche du général.

Ces arrestations se poursuivent, comme en témoigne l'arrestation récente d'un lieutenant-colonel de la garde nationale, effectuée discrètement et sans violence. "Dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu l'arrestation du lieutenant-colonel. Sa famille et ses proches ont raconté qu'ils sont arrivés chez lui dans la nuit, sans bruit, sans fracasser la porte. Ils ont demandé à ce que le lieutenant-colonel les suive, ce qu’il a fait", a précisé Serge Daniel sur le plateau du JTA de TV5MONDE.

"Les militaires ont du mal à maîtriser la situation"

Plusieurs diplomates africains parlent d'"une loi de l'omerta". Le correspondant Serge Daniel parle de l'armée comme la "grande muette" qui ne revendique rien, ce qui a laissé place à de nombreuses spéculations et rumeurs à Bamako, selon lui.

"Certains proches du pouvoir ont dans un premier temps démenti les arrestations et la tentative de déstabilisation du gouvernement de transition et on ensuite reconnu que quelque chose s'était passé". Serge Daniel sur le plateau du JTA de TV5MONDE

Pour le sociologue malien Oumar Maïga, "cette histoire est la preuve que les militaires ont du mal à maîtriser la situation. Dans les rangs de l'armée, il y a une grogne".

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), qui contrôlent certaines parties du territoire national, selon le correspondant. Elle s'ajoute à une grave crise économique.

La junte, dirigée par le président Assimi Goïta, s'est détournée des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie au nom d'un souverainisme.

Le remplacement des mercenaires de Wagner par ceux d'Afrika Corps a soulevé des questions sur leur efficacité. "Ils ne seraient pas aussi brutaux, aussi efficaces que ceux de Wagner aux yeux de certains", estime Serge Daniel.

