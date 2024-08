TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 54 s

Mali : comment promouvoir une citoyenneté active ?

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

L'émission "L'instant thé" est une télé-réalité malienne qui a pour but de former les citoyens et à les encourager à entreprendre des projets de développement participatif. L'initiatrice de l'émission Mantchini Traoré est notre invitée.