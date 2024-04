Mali : débat autour de la durée de la transition

Plus de 80 associations et partis politiques demandent le retour à l'ordre constitutionnel et l'organisation de la présidentielle dans les meilleurs délais. Entretien avec l'opposant en exil Oumar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance.