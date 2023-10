Mali : départ accéléré des soldats tchadiens de la Minusma

La situation à Kidal (nord-est) devient de plus en plus tendue, le contingent tchadien de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) se retirent plus tôt que prévu. Notre correspondant au Sahel, Serge Daniel, explique que les Casques bleus protestent contre les refus des autorités maliennes de transition d'accorder des autorisations de vol pour rallier le Tchad.