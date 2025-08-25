Chargement du lecteur...
Mali : des civils fuient Farabougou après une attaque djihadiste

Le
25 Aoû. 2025 à 05h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
SERGE DANIEL
Des civils ont fui la ville malienne de Farabougou après une attaque djihadiste cette semaine contre une position de l'armée dans cette partie du centre du pays. Serge Daniel, notre correspondant au Sahel, a mené l'enquête.
