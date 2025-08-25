TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Mali : des civils fuient Farabougou après une attaque djihadiste

Par TV5MONDE SERGE DANIEL

Des civils ont fui la ville malienne de Farabougou après une attaque djihadiste cette semaine contre une position de l'armée dans cette partie du centre du pays. Serge Daniel, notre correspondant au Sahel, a mené l'enquête.