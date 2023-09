TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

10 min 23 s

Mali : en exil, Oumar Mariko s'exprime sur le gouvernement de transition

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Il est une figure majeure de la vie politique malienne. Le président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l?indépendance (Sadi), Oumar Mariko, est actuellement en exil. Sur notre antenne, il est notamment revenu sur les raisons de son départ et a réagi au blocus djihadiste de la ville de Tombouctou. Selon lui, « la panique est partout [?] La junte ne contrôle rien du tout et la situation devient de plus en plus dramatique. »