Mali: la Cour constitutionnelle peut-elle revenir sur la dissolution des partis politiques décrétée par la junte ?

Au Mali, un bras de fer institutionnel oppose les partis politiques dissous au pouvoir militaire, depuis que le tribunal de grande instance de Bamako a jugé recevable une plainte contre leur dissolution. Pour éclairer la situation, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre malien de la Justice, est l'invité de TV5Monde.

C'est un affrontement judiciaire majeur qui se tient actuellement au Mali. Une lutte, qui pourrait redéfinir le paysage politique du pays. En mai dernier, les autorités ont ordonné la dissolution de plusieurs partis politiques. Une décision qui a suscité une vive controverse.

Mais dernièrement, le tribunal de grande instance de Bamako a jugé recevable une plainte contre cette dissolution, plaçant ainsi le décret présidentiel sous la menace d'une annulation par la Cour constitutionnelle.

Un certain nombre de citoyens se sont plaints auprès du juge, affirmant qu'il était tout à fait anormal qu’un chef de l’État puisse anéantir la vie politique et empêcher l’accès à la vie politique de 22 millions de Maliens. Maître Mamadou Ismaila Konaté - avocat et ancien ministre de la Justice au Mali

La décision forte du tribunal

La décision du tribunal de grande instance de Bamako a été perçue comme un acte de défense des droits et libertés fondamentaux. Selon Maître Mamadou Ismaila Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice au Mali, le tribunal a agi en tant que "juge naturel des droits et des libertés". En acceptant d'examiner la plainte, le tribunal a reconnu l'importance de protéger la vie publique et politique des citoyens maliens contre des décrets jugés liberticides.

Le chef de la junte au pouvoir au Mali, le lieutenant-colonel Assimi Goita, au centre, assiste à un défilé militaire à l'occasion de la fête de l'indépendance à Bamako, au Mali. AP Photo, File

Bien que la décision du tribunal ne suspende pas immédiatement le décret présidentiel, elle ouvre la voie à une possible annulation. Pour les partis politiques concernés, c'est une lueur d'espoir. Le décret en question a été critiqué pour avoir violé des principes fondamentaux tels que la souveraineté populaire et la liberté d'expression: des droits pourtant garantis par les constitutions maliennes de 1992 et 2023.

La Cour constitutionnelle, la clé de voute ?

La Cour constitutionnelle du Mali est l'épicentre de cette affaire. Elle est la seule institution habilitée à statuer sur la conformité des décrets avec la Constitution. Selon Maître Konaté, la Cour doit faire preuve d'indépendance et de responsabilité en décidant si ces décrets violent les dispositions constitutionnelles: "Il y a une violation flagrante du principe de la souveraineté, du principe de participation à la vie publique, des libertés d'opinions et d'expressions".

La décision de la Cour sera scrutée de près par les acteurs politiques et pourrait renforcer ou affaiblir la perception de son indépendance.

Cette affaire pourrait cependant marquer l'émergence d'une forme de résistance institutionnelle au Mali. La justice, en tant que contre-pouvoir, joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre démocratique. La décision du tribunal de Bamako, bien qu'inattendue par certains, est un rappel de l'importance de l'application impartiale du droit.

