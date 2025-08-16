Mali : l'arrestation de hauts gradés, signe d'une fracture au sein de l'armée ?

Des civils et des militaires, dont des généraux, accusés de vouloir briser la refondation du Mali, ont été arrêtés il y a quelques jours. Le journaliste malien Malick Konaté a déclaré à TV5MONDE que "ces militaires arrêtés faisaient peur au pouvoir (...)". Explications

Le Mali traverse une période tumultueuse marquée par l'arrestation de plusieurs hauts gradés de l'armée, révélant des tensions internes et une situation politique complexe.

Malick Konaté, journaliste malien invité sur le plateau du Journal Afrique sur TV5MONDE, rappelle le profil des hauts gradés arrêtés ces derniers jours au Mali. Il s'agit de figures emblématiques de l'armée, des militaires ayant grandement contribué à la lutte anti-terroriste, selon le jeune homme.

(Re)voir Mali : une tentative de déstabilisation ?



Chargement du lecteur...

Des figures emblématiques anti djihadistes arrêtées

Le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mopti et premier commandant des forces spéciales du Mali est connu pour son rôle crucial dans la lutte contre les djihadistes, notamment à Kona. Il s'agit d'une figure respectée au sein de l'armée. "Si aujourd’hui, nous parlons du Mali , si nous parlons des djihadistes vaincus à Tombouctou, par exemple, c'est grâce à cet homme-là", rappelle le journaliste.

Autre personnalité militaire importante à être arrêtée, c'est Nema Sagara, général de brigade à l'état-major de l'armée de l'air du Mali. "C'est la plus haute gradée parmi les femmes militaires", précise Malick Konaté sur le plateau de TV5MONDE. Elle aussi a joué un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme à Tombouctou, Gao et Kidal raconte le journaliste.

(Re)lire Au Mali, un Français arrêté : "Des accusations sans fondement" selon Paris

D'autres figures militaires, comme le colonel Baba Dembélé et le cardiologue militaire Suleiman Diop, ont également été interpellées.

Des tensions internes et une division

Ces arrestations interviennent dans un contexte de tensions croissantes au sein de l'armée malienne. Selon Malick Konaté, il pourrait s'agit d'une diversion d'un problème interne. "C'est une façon de masquer les échecs de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, face au terrorisme, et ce, malgré le soutien de la Russie", déclare-t-il sur le plateau du Journal Afrique.

En effet, les militaires arrêtés auraient exprimé leurs désaccord avec le pouvoir sur plusieurs points, lors d'une réunion interne en juillet. "Les familles des hommes tombés au front (face aux djihadistes, ndlr) ne sont pas informées, il n'y a pas de données sur ces militaires. On fait comme si de rien n'était. On ferme les yeux", a-t-il déploré.

C'est pourquoi Malick Konaté parle d'une "fracture" au sein de l'armée malienne qui toucherait toutes les branches de l'organe militaire. Pour le journaliste, ces arrestations ne feront qu'affaiblir la lutte contre le terrorisme, déjà mal en point.

"Il y a un durcissement de ce gouvernement. Ces militaires arrêtés faisaient peur au pouvoir car ils ont une popularité au sein de l’armée. Toutes ces personnes ont été à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme", explique-t-il.

Leur arrestation pourrait être perçue comme une tentative de réduire au silence les voix critiques au sein de l'armée.