TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 35 s

Mali : le gouvernement dissout les partis politiques

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Les partis et les organisations à caractère politique ont été dissous par les autorités. Comment analyser cette décision et ses implications ? Entretien avec l'avocat malien et ancien ministre de la Justice, Mamadou Ismaïla Konaté.