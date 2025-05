TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 28 s

Mali : les conséquences de l'abrogation de la charte des partis politiques

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Les militaires au pouvoir ont annoncé l'abrogation de la charte des partis politiques. Quelle lecture et quelles conséquences pour les partis d'opposition ? On en parle avec Mamadou Ismaïla Konaté, juriste et ancien ministre malien de la Justice.