2 min 15 s

Mali : les manuscrits anciens de Tombouctou de retour

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Les manuscrits anciens de Tombouctou avaient été cachés en 2013 à Bamako, la capitale. Des groupes armés souhaitaient les détruire, mais ils ont pu être sauvés. Et aujourd'hui, ils retrouvent leur ville d'origine !