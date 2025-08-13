Chargement du lecteur...
Mali : les manuscrits anciens de Tombouctou de retour dans leur ville d'origine

Le
13 Aoû. 2025 à 05h47 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
FLORENT CREBESSEGUES
Les manuscrits anciens de Tombouctou avaient été cachés en 2013 à Bamako, la capitale. Des groupes armés souhaitaient les détruire, mais ils ont pu être sauvés. Et aujourd'hui, ils retrouvent leur ville d'origine !
Afrique
MALI

