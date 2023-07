Mandela Day : 67 minutes symboliques au service de la collectivité

Chaque 18 juillet, on célèbre le "Nelson Mandela Day". Chaque citoyen est appelé à donner 67 minutes de son temps au service de la collectivité, 67 minutes comme les 67 années que Nelson Mandela a consacrées à la lutte pour la justice et l'égalité. Caroline Steyn, fondatrice de la campagne, est notre invitée après ce reportage à Johannesburg de Joséphine Kloeckner et Gabriel Porrometo.