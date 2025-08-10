Chargement du lecteur...
Maroc : abattage massif de chiens errants à l'approche de la CAN 2025

10 Aoû. 2025 à 05h42 (TU)
TV5MONDE
LOLA COLLOMBAT
Alors que le Maroc se prépare à accueillir la CAN-2025 et co-organise la Coupe du monde de football 2030, des associations de défense des animaux accusent le royaume d'intensifier l'abattage des chiens errants.
