Chargement du lecteur...
2 min
Partager

Maroc : condamnée pour blasphème

Le
04 Sep. 2025 à 15h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
SOPHIE GOLSTEIN
La militante marocaine Ibtissame Lachgar a été condamnée à trente mois de prison ferme pour avoir publié une photo d'elle exhibant un T-shirt sur lequel est écrit en arabe et en anglais "Allah est lesbienne".
Afrique

À la une

International

"Il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans": quand Xi Jinping et Vladimir Poutine discutent sur l'immortalité

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

Ukraine : 26 pays prêts à "s'engager", mais le soutien américain n'est toujours pas finalisé

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

International

En Afghanistan, la pluie après le séisme pour les survivants

Société

Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie