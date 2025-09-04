Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min
Maroc : condamnée pour blasphème
Le
04 Sep. 2025 à 15h17 (TU)
Mis à jour le
04 Sep. 2025 à 15h19 (TU)
Par
TV5MONDE
SOPHIE GOLSTEIN
La militante marocaine Ibtissame Lachgar a été condamnée à trente mois de prison ferme pour avoir publié une photo d'elle exhibant un T-shirt sur lequel est écrit en arabe et en anglais "Allah est lesbienne".
