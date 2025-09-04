TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Maroc : condamnée pour blasphème

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

La militante marocaine Ibtissame Lachgar a été condamnée à trente mois de prison ferme pour avoir publié une photo d'elle exhibant un T-shirt sur lequel est écrit en arabe et en anglais "Allah est lesbienne".