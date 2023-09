Maroc : le drame de villages décimées

Tafeghaghte, village de 300 habitants situé sur la faille, a été frappé de plein fouet par le séisme. 80 habitants au moins sont morts. Et de nombreux animaux restent ensevelis dans les décombres. On sent l'odeur de leurs cadavres qu'il faudra dégager explique Ahmed Hammouche, restaurateur à Marrakech, à Guillaume Villadier, notre envoyé spécial.