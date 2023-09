Maroc : plus de 2100 morts après le séisme

Plus de 2100 morts et autant de personnes blessées : le bilan ne cesse de s'alourdir au Maroc. Le séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté des villages entiers dans une région située au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.