Mauritanie : l'exil de Ziza Yosusouf raconté en musique

Ziza Youssouf est une voix mauritanienne engagée pour la défense des droits de l'homme et de la nature. Le chanteur, danseur, auteur et compositeur est sur notre plateau et interprète en live, accompagné d'un joueur de kora, un extrait de son dernier album, "Revolution time".