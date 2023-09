Mauritanie : l'or, mirage du désert

Avec Nathalie Verdier, Robin Monjanel et Julie Palanque

En Mauritanie, le 21ème siècle est placé sous le signe de la ruée vers l'or pour des dizaines de milliers de jeunes hommes. Ces dernières années, ils se sont installés dans le désert, au nord et à l’ouest du pays, pour creuser le sol et tenter de faire fortune. Reportage de Simon Rodier, Nathalie Verdier, Robin Monjanel et Julie Palanque.