Médias : à l'heure de l'IA et de la désinformation, comment mieux informer ?

Par TV5MONDE SIMON RODIER

Comment mieux informer à l'heure de l'IA et de la désinformation ? Une question à laquelle tente de répondre Thierry Vallat le président de CFI, l'agence française de développement médias. Cette dernière organise d'ailleurs un forum international médias et développement à Paris cette semaine les 11,12,13 juillet 2023. 300 journalistes et activistes de l?information de 45 pays devraient être présents pour parler des évolutions nombreuses des métiers de l'information.