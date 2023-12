Mer Rouge : une route de plus en plus dangereuse

La tension est à son comble en mer Rouge, avec une nouvelle attaque des rebelles yéménites Houthis, qui ont pris pour cible un bateau norvégien. Face à cette situation, le géant britannique BP suspend tous les transits via cette autoroute maritime. Plusieurs géants du transport mondial ont déjà pris de telles dispositions et les bateaux doivent alors emprunter un chemin beaucoup plus long pour arriver à destination.